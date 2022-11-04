Жителів Київської області закликають запастись водою

Через планові та аварійні відключення електроенергії в Київській області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. У зв'язку з чим мешканців регіону закликають запастись водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олексія Кулеби у Telegram.