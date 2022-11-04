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Жителів Київської області закликають запастись водою

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Київська область, П'ятниця 04 листопада 2022 14:56
Жителів Київської області закликають запастись водою Фото: мешканців Київської області закликають запастись водою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Через планові та аварійні відключення електроенергії в Київській області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. У зв'язку з чим мешканців регіону закликають запастись водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олексія Кулеби у Telegram.

"Мешканці Київської області! Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Майте вдома запаси питної та технічної води", - написав Кулеба.

Також він опублікував рекомендації МОЗ на випадок перебоїв із водопостачанням:

  • заздалегідь подбайте про те, щоб у вас вдома були запаси технічної та питної води в закритих ємностях на всіх членів сім'ї;
  • у разі відсутності запасів води вдома, набирайте питну воду з бюветів або інших джерел нецентралізованого водопостачання (наприклад, колодязя), пунктів розливу питної води;
  • кип'ятіть воду для пиття та приготування їжі. Кип'ятіння є ефективним способом знезараження води.

Жителів Київської області закликають запастись водою

Нагадаємо, на ранок 4 листопада у Києві без світла залишалися 450 000 квартир . Мешканців столиці закликають максимально заощаджувати електроенергію.

Крім того, киян закликають не користуватися ліфтами під час стабілізаційних відключень електроенергії у будинку.

Як відомо, сьогодні у столиці скасували екстрені відключення світла, введені вранці . Тепер у Києві діють відключення за графіком.

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Водопостачання Електроенергія Київська область
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