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Жителей Киевской области призывают запастись водой

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Киевская область, Пятница 04 ноября 2022 14:56
Жителей Киевской области призывают запастись водой Фото: жителей Киевской области призывают запастись водой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в Киевской области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. В связи с чем жителей региона призывают запастись водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в Telegram.

"Жители Киевской области! Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Имейте дома запасы питьевой и технической воды", - написал Кулеба.

Также он опубликовал рекомендации Минздрава на случай перебоев с водоснабжением:

  • заранее позаботьтесь, чтобы у вас дома были запасы технической и питьевой воды в закрытых емкостях на всех членов семьи;
  • в случае отсутствия запасов воды дома, набирайте питьевую воду с бюветов или других источников нецентрализованного водоснабжения (например, колодца), пунктов разлива питьевой воды;
  • кипятите воду для питья и готовки еды. Кипячение является эффективным способом обеззараживания воды.

Жителей Киевской области призывают запастись водой

Напомним, на утро 4 ноября в Киеве без света оставались 450 000 квартир. Жителей столицы призывают максимально экономить электроэнергию.

Кроме того, киевлян призывают не пользоваться лифтами в период стабилизационных отключений электроэнергии в доме.

Как известно, сегодня в столице отменили экстренные отключения света, введенные утром. Теперь в Киеве действуют отключения по графику.

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Водоснабжение Электроэнергия Киевская область
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