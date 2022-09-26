Жителів Київської області попередили про вибухи: названо причину

За інформацією відомства, навчання для саперів проводять у Вишгородському районі Київської області.

"У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких районах можна почути звуки вибухів", - розповіли в ОВА.

Також там попросили мешканців області зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.