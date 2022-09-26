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Жителей Киевской области предупредили о взрывах: названа причина

Иллюстративное фото: в Киевской области проводят учения для саперов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 26 сентября, жители Киевской области могут слышать взрывы. Причиной этому является проведение учений для саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

По информации ведомства, учения для саперов проводятся в Вышгородском районе Киевской области.

"В планах мероприятий - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых районах можно услышать звуки взрывов", - рассказали в ОВА.

Также там попросили жителей области сохранять спокойствие и придерживаться правил безопасности.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский Харьковской области.

В результате вражеской атаки погибла 15-летняя девушка-подросток.

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