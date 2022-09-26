Жителей Киевской области предупредили о взрывах: названа причина

В понедельник, 26 сентября, жители Киевской области могут слышать взрывы. Причиной этому является проведение учений для саперов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.
По информации ведомства, учения для саперов проводятся в Вышгородском районе Киевской области.
"В планах мероприятий - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых районах можно услышать звуки взрывов", - рассказали в ОВА.
Также там попросили жителей области сохранять спокойствие и придерживаться правил безопасности.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский Харьковской области.
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