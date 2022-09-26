Жителей Киевской области предупредили о взрывах: названа причина

По информации ведомства, учения для саперов проводятся в Вышгородском районе Киевской области.

"В планах мероприятий - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых районах можно услышать звуки взрывов", - рассказали в ОВА.

Также там попросили жителей области сохранять спокойствие и придерживаться правил безопасности.