Жителів Києва та низки областей попередили про загрозу підтоплення

Жителів Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення доріг та будинків. Загроза підтоплення ймовірна у період з 13 до 17 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають, що найближчими днями очікується розлив річок у північній та центральній частині України. Зокрема, можливе підняття рівня води на 0,1-0,3 м за добу на Верхньому Дніпрі.
Українців попередили про можливе затоплення заплав, доріг, населених пунктів, будинків та інших будівель;
Нагадаємо, синоптики попередили, що завтра на Лівобережжі, а також Закарпатті та в Карпатах дощі.
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