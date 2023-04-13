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Жителей Киева и ряда областей предупредили об угрозе подтопления

Фото: в Киеве и ряде областей возможны подтопления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Киева и ряда областей предупредили о возможных подтоплениях дорог и домов. Угроза подтопления возможна в период с 13 по 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ожидается разлив рек в северной и центральной части Украины. В частности, возможно повышение уровня воды на 0,1-0,3 м в сутки на Верхнем Днепре.

Украинцев предупредили о возможном затоплении пойм, дорог, населенных пунктов, домов и других зданий:

  • в Черниговском районе объявили третий (красный) уровень опасности;
  • в Новгород-Северском (с.Зайцево) и Корюковском (с.Загребелье) районах Черниговской области - второй (оранжевый) уровень опасности из-за разлива рек Десна и Снов;
  • в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области - второй (оранжевый) уровень опасности из-за возможного повышения уровня воды на Днепре и Киевском море;
  • в приречных населенных пунктах Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской областей - второй (оранжевый) уровень опасности;
  • в Чернигове из-за возможного затопления пляжа "Золотой берег" объявлен первый (желтый) уровень.

Напомним, синоптики предупредили, что завтра на Левобережье, а также на Закарпатье и в Карпатах дожди.

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