Жителей Киева и ряда областей предупредили об угрозе подтопления

Жителей Киева и ряда областей предупредили о возможных подтоплениях дорог и домов. Угроза подтопления возможна в период с 13 по 17 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ожидается разлив рек в северной и центральной части Украины. В частности, возможно повышение уровня воды на 0,1-0,3 м в сутки на Верхнем Днепре.
Украинцев предупредили о возможном затоплении пойм, дорог, населенных пунктов, домов и других зданий:
Напомним, синоптики предупредили, что завтра на Левобережье, а также на Закарпатье и в Карпатах дожди.
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