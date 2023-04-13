Місцями дощі, прогріє до +22 градусів: прогноз погоди на завтра

У п'ятницю, 13 квітня, подекуди в Україні прогнозують дощі. При цьому температура підніметься до +22 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Завтра в Україні хмарно з проясненнями.

На Лівобережжі, вночі й у Київській області невеликий дощ, у східних областях, вдень також на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі. На решті території без істотних опадів.

У західних, південно-західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°, у південній та західній частинах 13-18°, на Закарпатті до 22°; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 9-14° тепла. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

РБК-Україна повідомляло, яку погоду прогнозують на Великдень.

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