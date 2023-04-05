Жителів Харкова закликають зробити запас води

Жителів Харкова просять запастися водою через можливі обстріли. Водночас водопостачання подається безперебійно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова під час телемарафону.
"Що стосується водопостачання, зараз у нас є стале водопостачання. ми подаємо воду в усі домівки харків'ян, але ми повинні розуміти, що можуть бути "прильоти", можуть бути знеструмлення. Тому ми зверталися до людей, щоб був певний запас води: питної чи технічної", - зазначив він.
Водночас мер Харкова підкреслив, що зараз водопостачання стале.
"Ситуація стабільна, контрольована, але все ж рекомендуємо, щоб певний запас води, особливо питної, був у містян", - додав Терехов.
За даними "Харківводоканал", раптові ворожі ракетні удари продовжують завдавати колосальних збитків критичній міській інфраструктурі та, зокрема, енергетичній системі. У зв'язку з цим часто призупиняється робота насосних водопровідних станцій і, як наслідок, тимчасово або повністю припиняється подача води, або водопостачання здійснюється на зниженому тиску.
"Водночас і харків’яни повинні завжди пам'ятати про те, щоб на випадок непередбачених обставин вони обов'язково мали необхідний запас води", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки російських військ 16 грудня 2022 року Харків та область були повністю знеструмлені. У місті не було й водопостачання.
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