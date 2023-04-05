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Жителей Харькова призывают сделать запас воды

Фото: жителей Харькова призывают сделать запас воды из-за возможных обстрелов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Жителей Харькова просят запастись водой из-за возможных обстрелов. При этом на данный момент водоснабжение подается бесперебойно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова во время телемарафона.

"Что касается водоснабжения, сейчас у нас есть устойчивое водоснабжение. Мы подаем воду во все дома харьковчан, но мы должны понимать, что могут быть "прилеты", могут быть обесточивания. Поэтому мы обращались к людям, чтобы был определенный запас воды: питьевой или технической", - отметил он.

В то же время, мэр Харькова подчеркнул, что сейчас водоснабжение устойчиво.

"Ситуация стабильная, контролируемая, но все же рекомендуем, чтобы определенный запас воды, особенно питьевой, был у горожан", - добавил Терехов.

По данным "Харьковводоканал", внезапные вражеские ракетные удары продолжают наносить колоссальный ущерб критической городской инфраструктуре и, в частности, энергетической системе. В связи с этим часто приостанавливается работа насосных водопроводных станций и, как следствие, временно или полностью прекращается подача воды, или водоснабжение осуществляется на пониженном давлении.

"В то же время и харьковчане должны всегда помнить о том, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств они обязательно имели необходимый запас воды", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате ракетной атаки российских войск 16 декабря 2022 года Харьков и область были полностью обесточены. В городе не было и водоснабжения.

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