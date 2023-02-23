Жителів Харківської області попередили про загрозу ударів

"Ворожих ударів по місту Харкову на даний момент не було. Харківська область знаходиться під ударом ворога. Не ігноруйте тривогу та не покидайте укриття", - зазначив він.

Повітряну тривогу оголосили не лише у Харківській області, але й в інших східних регіонах, а також у частині центральних та північних областей.

Карта повітряних тривог станом на 15:45