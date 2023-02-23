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Жителів Харківської області попередили про загрозу ударів

Фото: жителів Харківської області попередили про можливі обстріли (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Харківської області попередили про можливі обстріли з боку окупантів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Telegram.

"Ворожих ударів по місту Харкову на даний момент не було. Харківська область знаходиться під ударом ворога. Не ігноруйте тривогу та не покидайте укриття", - зазначив він.

Повітряну тривогу оголосили не лише у Харківській області, але й в інших східних регіонах, а також у частині центральних та північних областей.

Карта повітряних тривог станом на 15:45

Нагадаємо, окупанти сьогодні обстріляли місто Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого поранення отримали дві жінки.

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