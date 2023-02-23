Жителей Харьковской области предупредили об угрозе ударов

Жителей Харьковской области предупредили о возможных обстрелах со стороны оккупантов. В регионе объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника в Telegram.
"Вражеских ударов по городу Харькову на данный момент не было. Харьковская область находится под ударом врага. Не игнорируйте тревогу и не покидайте укрытия", - отметил он.
Воздушная тревога была объявлена не только в Харьковской области, но и в других восточных регионах, а также в части центральных и северных областей.
Карта воздушных тревог по состоянию на 15:45
Напомним, оккупанты сегодня обстреляли город Купянск Харьковской области, в результате чего ранения получили две женщины.
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