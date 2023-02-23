Жителей Харьковской области предупредили об угрозе ударов

"Вражеских ударов по городу Харькову на данный момент не было. Харьковская область находится под ударом врага. Не игнорируйте тревогу и не покидайте укрытия", - отметил он.

Воздушная тревога была объявлена не только в Харьковской области, но и в других восточных регионах, а также в части центральных и северных областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:45