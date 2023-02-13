Жителів двох областей попередили про можливе підтоплення доріг та сіл

Так, на ділянці Верхнього Дніпра спостерігатиметься значне затоплення заплави. Синоптики не виключають, що вздовж річки можливе затоплення сіл та доріг у Чернігівському районі.

Також можливе затоплення транспортних шляхів та населених пунктів у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області вздовж річки Десна. У Чернігівській області синоптики оголосили другий рівень небезпеки.

Також з 13 по 16 лютого у Броварському районі Київської області можливі різкі коливання рівня води на гирлі Десни через кригу - від 0,1-0,6 м за добу.

"Не виключена ймовірність початкового затоплення лівого берега заплави біля села Літки при утриманні зажору льоду", - йдеться у повідомленні.

У Київській області синоптики встановили перший рівень небезпеки.

Фото: у Чернігівській та Київській можливе підтоплення сіл та доріг (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше у Київській ОВА попереджали, що на річці Десна у Броварському районі будуть підривати лід.

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