Під Києвом підриватимуть кригу. Можливі звуки вибухів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram .

"На річці Десна підриватимуть льодовий затор. Тому, сьогодні, 12 лютого (ймовірно йдеться про завтрашній день - ред.), на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів", - заявили в КМДА.

В адміністрації повідомили, що підрив криги здійснюватимуть піротехніки з метою знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.

"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів", - додали вони.