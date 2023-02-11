Під Києвом підриватимуть кригу. Можливі звуки вибухів
На річці Десна Броварському районі відбудеться підрив криги. Жителі столиці можуть чути гучні звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.
"На річці Десна підриватимуть льодовий затор. Тому, сьогодні, 12 лютого (ймовірно йдеться про завтрашній день - ред.), на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів", - заявили в КМДА.
В адміністрації повідомили, що підрив криги здійснюватимуть піротехніки з метою знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.
"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів", - додали вони.
Нагадаємо, сьогодні ввечері російські окупанти знову запустили іранські дрони-камікадзе для атаки по території України. Це вже третя атака за тиждень.
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