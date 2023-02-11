ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Києвом підриватимуть кригу. Можливі звуки вибухів

Новость на русском →
Київська область, Субота 11 лютого 2023 20:01
Під Києвом підриватимуть кригу. Можливі звуки вибухів Фото: під Києвом підриватимуть кригу (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

На річці Десна Броварському районі відбудеться підрив криги. Жителі столиці можуть чути гучні звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

"На річці Десна підриватимуть льодовий затор. Тому, сьогодні, 12 лютого (ймовірно йдеться про завтрашній день - ред.), на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів", - заявили в КМДА.

В адміністрації повідомили, що підрив криги здійснюватимуть піротехніки з метою знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.

"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів", - додали вони.

Нагадаємо, сьогодні ввечері російські окупанти знову запустили іранські дрони-камікадзе для атаки по території України. Це вже третя атака за тиждень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ крига Броварской район
NEWS
РФ зазнає значних втрат на Донбасі, а ЗСУ атакували ворожу техніку та ЗРК, - Генштаб
РФ зазнає значних втрат на Донбасі, а ЗСУ атакували ворожу техніку та ЗРК, - Генштаб
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм