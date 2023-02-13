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Жителей двух областей предупредили о возможном подтоплении дорог и сел

Фото: в Черниговской и Киевской возможное подтопление сел и дорог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Черниговской и Киевской областей предупредили о возможном подтоплении дорог и сел в период с 13 по 16 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Так, на участке Верхнего Днепра будет наблюдаться значительное затопление поймы. Синоптики не исключают, что вдоль реки возможно затопление сел и дорог в Черниговском районе.

Также возможно затопление транспортных путей и населенных пунктов в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области вдоль реки Десна. В Черниговской области синоптики объявили второй уровень угрозы.

Также с 13 по 16 февраля в Броварском районе Киевской области возможны резкие колебания уровня воды на устье Десны из-за леда - от 0,1-0,6 м в сутки.

"Не исключена вероятность начального затопления левого берега поймы возле села Летки при содержании льда", - говорится в сообщении.

В Киевской области синоптики установили первый уровень угрозы.

Фото: в Черниговской и Киевской возможное подтопление сел и дорог (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в Киевской ОВ предупреждали, что на реке Десна в Броварском районе будут подрывать лед.

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