Жителів Дрогобича після нічної атаки закликають не виходити на вулицю

Жителів Дрогобича та громади просять не виходити на вулицю за потреби. Вночі росіяни атакували місто ракетами і дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дрогобицьку міськраду.
Як зазначається, окупанти вдарили ракетами і дронами по одному з промислових об'єктів. Зранку на місце події прибули всі служби реагування.
"Закликаємо мешканців громади залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби. Щільно зачиніть вікна, двері, вентиляційні отвори. Вимкніть кондиціонери, вентиляцію, обігрівачі з забором повітря ззовні", - йдеться у повідомленні.
Жителів закликають приготувати ватно-марлеві пов'язки, зволожені водою або слабким розчином соди.
Відповідні служби здійснюють вимірювання показників атмосферного повітря та рівня радіації. Станом на 13:00, за повідомленням міської ради, якість повітря у Дрогобичі перебуває в межах норми.
Зафіксовано незначне відхилення у районі вулиць Нафтовиків, Руданського та Бетховена.
Оновлено. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що фахівці виявили незначне перевищення діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю у Дрогобичі.
Як відомо, після атаки у Дрогобичі зафіксували проблеми з електроенергією. Частина міста залишилася без світла.
Також "Дрогобичводоканал" повідомив, що були знеструмлені насосні станції 3-го підйому, які подають воду на верхні поверхи багатоквартирних будинків.
Станом на 10:00 відновлено енергоживлення 15 таких станцій, але знеструмлені ще 16. Фахівці максимально підняли тиск у водопровідній мережі міста, таким чином вода подається до сьомих поверхів.
Якщо роботу станцій не відновлять, то розглядають можливість підвозу води у другій половині дня.
Вночі 29 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні, випустивши рекордні 537 цілей - 477 дронів та 60 ракет.
Під ударом були Львівська, Івано-Франківська та Хмельницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області, Запоріжжя і Миколаїв.
Більше про наслідки нічного обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.
Цієї ночі трагічно загинув український пілот F-16 Максим Устименко. Льотчик збив сім цілей, але його літак був пошкоджений. Пілот встиг відвести літак від житлових кварталів, але не зміг катапультуватися.
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