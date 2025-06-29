Жителей Дрогобыча после ночной атаки призывают не выходить на улицу

Как отмечается, оккупанты ударили ракетами и дронами по одному из промышленных объектов. Утром на место происшествия прибыли все службы реагирования.

"Призываем жителей громады оставаться дома, по возможности не выходить на улицу без необходимости. Плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия. Выключите кондиционеры, вентиляцию, обогреватели с забором воздуха извне", - говорится в сообщении.

Жителей призывают приготовить ватно-марлевые повязки, увлажненные водой или слабым раствором соды.

Соответствующие службы осуществляют измерения показателей атмосферного воздуха и уровня радиации. По состоянию на 13:00, по сообщению городского совета, качество воздуха в Дрогобыче находится в пределах нормы.

Зафиксировано незначительное отклонение в районе улиц Нефтяников, Руданского и Бетховена.

Перебои со светом и водой

Как известно, после атаки в Дрогобыче зафиксировали проблемы с электроэнергией. Часть города осталась без света.

Также "Дрогобычводоканал" сообщил, что были обесточены насосные станции 3-го подъема, которые подают воду на верхние этажи многоквартирных домов.

По состоянию на 10:00 восстановлено энергопитание 15 таких станций, но обесточены еще 16. Специалисты максимально подняли давление в водопроводной сети города, таким образом вода подается до седьмых этажей.

Если работу станций не восстановят, то рассматривают возможность подвоза воды во второй половине дня.