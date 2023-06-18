Жителів Донецької та Запорізької областей попередили про загрозу ракет

Жителів Донецької та Запорізької областей попередили про загрозу обстрілів. Зокрема, про ракетні удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
"Увага! Ракетна небезпека в Донецькій та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що у вказаних областях оголосили повітряну тривогу.
Оновлено о 9:57
Повітряні Сили ЗСУ оголосили про відбій ракетної небезпеки.
Карта повітряних тривог станом на 9:17
Вночі на сході та півдні України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, а також про загрозу ударів дронами.
Цієї ночі РФ намагалася атакувати Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Сили ППО збили два ворожі дрони, влучань не зафіксовано.
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