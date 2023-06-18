Жителей Донецкой и Запорожской областей предупредили об угрозе ракет

"Внимание! Ракетная опасность в Донецкой и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в указанных областях объявили воздушную тревогу.

Обновлено в 9:57

Воздушные Силы ВСУ объявили об отбое ракетной опасности.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:17

Ночная атака

Ночью на востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили о ракетной опасности в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также об угрозе ударов дронами.

Этой ночью РФ пыталась атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили два вражеских дрона, попаданий не зафиксировано.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.