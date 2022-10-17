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Жителів Дніпропетровської області попередили про відключення світла

Фото: у Дніпропетровській області будуть відключати світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Дніпропетровської області попередили про відключення електроенергії. Такі заходи вжили, аби попередити аварію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК Дніпровські електромережі.

Зазначається, що внаслідок обстрілів з боку окупантів були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. Тому у Дніпропетровській області вводять стабілізаційні відключення світла.

Сьогодні електропостачання обмежене в одному районі міста Дніпро (житловий масив Парус), містах Кривий Ріг, Кам’янське, Павлоград, Синельниково, Нікополь. Знеструмлена частина населених пунктів колишнього Царичанського, Верхньодніпровського, Петропавлівського, Синельниківського, Межівського, Широківського, Нікопольського, Софіївського, П’ятихатського, Апостолівського районів.

Комунальники пояснили, що відключення будуть тривати, поки не зменшаться навантаження на систему.

Також жителів Дніпропетровської області закликали зменшити споживання електроенергії вранці з 8:00 до 11:00 та ввечері з 18:00 до 23:00. Підприємців просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по об'єктах інфраструктурі у Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Дніпропетровська областьЕлектроенергіяОбстріл