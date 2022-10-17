Жителей Днепропетровской области предупредили об отключениях света

Отмечается, что в результате обстрелов со стороны оккупантов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Потому в Днепропетровской области вводят стабилизационные отключения света.

Сегодня электроснабжение ограничено в одном районе города Днепр (жилой массив Парус), городах Кривой Рог, Каменское, Павлоград, Синельниково, Никополь. Обесточена часть населенных пунктов бывшего Царичанского, Верхнеднепровского, Петропавловского, Синельниковского, Межевского, Широковского, Никопольского, Софиевского, Пятихатского, Апостоловского районов.

Коммунальщики объяснили, что отключения будут продолжаться, пока не снизятся нагрузки на систему.

Также жителей Днепропетровской области призвали уменьшить потребление электроэнергии утром с 8:00 до 11:00 и вечером с 18:00 до 23:00. Предпринимателей просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.