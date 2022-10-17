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Жителей Днепропетровской области предупредили об отключениях света

Фото: в Днепропетровской области будут отключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Днепропетровской области предупредили об отключениях электроэнергии. Такие меры приняли, чтобы предотвратить аварию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК Днепровские электросети.

Отмечается, что в результате обстрелов со стороны оккупантов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Потому в Днепропетровской области вводят стабилизационные отключения света.

Сегодня электроснабжение ограничено в одном районе города Днепр (жилой массив Парус), городах Кривой Рог, Каменское, Павлоград, Синельниково, Никополь. Обесточена часть населенных пунктов бывшего Царичанского, Верхнеднепровского, Петропавловского, Синельниковского, Межевского, Широковского, Никопольского, Софиевского, Пятихатского, Апостоловского районов.

Коммунальщики объяснили, что отключения будут продолжаться, пока не снизятся нагрузки на систему.

Также жителей Днепропетровской области призвали уменьшить потребление электроэнергии утром с 8:00 до 11:00 и вечером с 18:00 до 23:00. Предпринимателей просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Напомним, сегодня оккупанты ударили по объектам инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Днепропетровская областьЭлектроэнергияОбстріл