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Жителів Дніпра попередили про каламутну воду з крана. Чи варто хвилюватись

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Україна, Понеділок 17 квітня 2023 20:32
Жителів Дніпра попередили про каламутну воду з крана. Чи варто хвилюватись Фото: жителів Дніпра попередили про каламутну воду з крана (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У місті Дніпро з-під крана може бігти трохи забарвлена каламутна вода. Однак це не вплине на її якість.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у Facebook "Дніпроводоканал".

Як розповіли у відомстві, масштабна повінь призвела до значного підвищення рівня води у річці Дніпро. Через це спостерігається не значне погіршення якісних показників дніпровської води.

З-під крана може йти каламутна та трохи забарвлена вода.

"Ситуація не є критичною, підприємством КП "Дніпроводоканал" працює в своєму штатному режимі, якість водопровідної води контролюється цілодобово. На виході зі станцій та в мережах відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання"", - сказано в повідомленні.

У водоканалі звернулись до жителів міста з проханням зберігати спокій. У випадку, якщо повінь призведе до змін у якості води "Дніпроводоканал" проінформує мешканців міста.

Раніше повідомлялося, що до критичного рівня води в Дніпрі лишається ще 50-60 см.

Зазначимо, що РБК-Україна публікувало фоторепортаж із Гідропарку, який затопило через повінь.

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