ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жителей Днепра предупредили о мутной воде из крана. Стоит ли волноваться

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 апреля 2023 20:32
Жителей Днепра предупредили о мутной воде из крана. Стоит ли волноваться Фото: жителей Днепра предупредили о мутной воде из крана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В городе Днепр из-под крана может бежать немного окрашенная мутная вода. Однако это не повлияет на ее качество.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в Facebook "Днепропроводоканал".

Как рассказали в ведомстве, масштабное наводнение привело к значительному повышению уровня воды в реке Днепр. Поэтому наблюдается не значительное ухудшение качественных показателей днепровской воды.

Из-под крана может идти мутная и немного окрашенная вода.

"Ситуация не является критической, предприятием КП "Днепропроводоканал" работает в своем штатном режиме, качество водопроводной воды контролируется круглосуточно"", - говорится в сообщении.

В водоканале обратились к жителям города с просьбой сохранять спокойствие. В случае, если наводнение приведет к изменениям в качестве воды "Днепропроводканал" проинформирует жителей города.

Ранее сообщалось, что до критического уровня воды в Днепре остается 50-60 см.

Отметим, что РБК-Украина публиковала фоторепортаж из Гидропарка , который затопило из-за наводнения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Водоснабжение река Днепр
NEWS
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука