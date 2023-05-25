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Жителів Чернігова попередили про проблеми з водопостачанням і радять зробити запаси води

Фото: жителів Чернігова попередили про проблеми з водопостачанням (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У деяких районах міста Чернігів може спостерігатись падіння тиску води в мережі у пікові години користування. Містянам радять зробити запаси води.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на службу КП "Чернігівводоканал" у Facebook.

Як розповіли у відомстві, перебої з водопостачанням викликані підвищенням температури повітря та зростанням обсягів використання питної води. У зв'язку з цим жителів Чернігова просять не витрачати питну воду без потреби.

Окрім цього підприємствам, організаціям та всім споживачам радять скоротити використання питної води з 07:00 години до 09:00 години та з 19:00 години до 21:00 години.

"На сьогодні КП "Чернігівводоканал" практично не має можливості вплинути на цей процес, оскільки помпова станція водопроводу, яка до війни забезпечувала 1/3 Чернігова водою була знищена артилерійськими та бомбовим ударами ворога. Наразі комунальне підприємство постачає практично максимально можливі обсяги питної води в місто", - сказано у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що повінь у Чернігівській області може бути наймасштабнішою за останні 10 років. Влада не виключає евакуацію населення.

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ВодопостачанняЧернігів