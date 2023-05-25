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Жителей Чернигова предупредили о проблемах водоснабжения и советуют сделать запасы воды

Фото: жителей Чернигова предупредили о проблемах с водоснабжением (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В некоторых районах Чернигова может наблюдаться падение давления воды в сети в пиковые часы пользования. Горожанам советуют сделать запасы воды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на службу КП "Черниговводоканал" в Facebook.

Как рассказали в ведомстве, перебои с водоснабжением вызваны повышением температуры воздуха и ростом объемов использования питьевой воды. В этой связи жителей Чернигова просят не тратить питьевую воду без надобности.

Кроме этого предприятиям, организациям и всем потребителям советуют сократить использование питьевой воды с 07:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00.

"На сегодняшний день КП "Черниговводоканал" практически не имеет возможности повлиять на этот процесс, поскольку помповая станция водопровода, которая до войны снабжала 1/3 Чернигова водой, была уничтожена артиллерийскими и бомбовыми ударами врага. Сейчас коммунальное предприятие поставляет практически максимально возможные объемы питьевой воды в город ", – сказано в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, чтонаводнение в Черниговской области может быть самым масштабным за последние 10 лет. Власти не исключают эвакуацию населения.

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ВодоснабжениеЧернигов