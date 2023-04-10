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Жителів Чернігівської та Київської областей попередили про різке підвищення рівня води у річках

Фото: жителів Чернігівської та Київської областей попередили про різке підвищення рівня води у річках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Жителів Київської та Чернігівської областей попередили про різкий ріст рівня води у річках в період 10-13 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними відомства, у річці Десна можливе підняття рівня води до 20 сантиметрів від встановленого. В результати цього може відбутись затоплення заплави, територій ряду сіл, обтоплення сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському, Ніжинському районах Чернігівської області.

"На р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки - помаранчевий)", - сказано в повідомленні.

Окрім цього в результаті сильних дощів прогнозується поповнення водою стариць, озер на заплавних територіях вздовж Десни. Це обумовлюватиме подальше затоплення заплавних територій вздовж усієї Десни у Чернігівській області.

Тому у Чернігівській області оголошено помаранчевий, II рівень, небезпеки. А от у Броварському районі Київській області - жовтий, перший, рівень небезпеки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні цього робочого тижня очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. При цьому очікуються сильні пориви вітру.

Нагадаємо, 10-11 квітня в Україні можливе сходження лавин у двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.

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