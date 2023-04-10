Жителів Чернігівської та Київської областей попередили про різке підвищення рівня води у річках

За даними відомства, у річці Десна можливе підняття рівня води до 20 сантиметрів від встановленого. В результати цього може відбутись затоплення заплави, територій ряду сіл, обтоплення сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському, Ніжинському районах Чернігівської області.

"На р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки - помаранчевий)", - сказано в повідомленні.

Окрім цього в результаті сильних дощів прогнозується поповнення водою стариць, озер на заплавних територіях вздовж Десни. Це обумовлюватиме подальше затоплення заплавних територій вздовж усієї Десни у Чернігівській області.

Тому у Чернігівській області оголошено помаранчевий, II рівень, небезпеки. А от у Броварському районі Київській області - жовтий, перший, рівень небезпеки.