Жителей Черниговской и Киевской областей предупредили о резком повышении уровня воды в реках

По данным ведомства, в реке Десна возможно повышение уровня воды до 20 сантиметров от установленного. В результате этого может произойти затопление поймы, территории ряда сел, обтопление сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском, Нежинском районах Черниговской области.

"На р. Снов будет содержаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности - оранжевый)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в результате сильных дождей прогнозируется пополнение водой стариц, озер на пойменных территориях вдоль Десны. Это будет обуславливать дальнейшее затопление пойменных территорий вдоль всей Десны в Черниговской области.

Поэтому в Черниговской области объявлен оранжевый, II уровень, опасности. А вот в Броварском районе Киевской области – желтый, первый, уровень опасности.