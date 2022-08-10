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Жители Вышгорода в ближайшие дни могут слышать взрывы: в чем дело

Фото: жители Вышгорода в ближайшие дни могут слышать взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Вышгородском районе под Киевом в ближайшие дни, а именно - 10-12 августа, могут быть слышны взрывы. Это связано с обучением саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Вышгородской райгосадминистрации.

"Уважаемые жители Вышгородского района, обращаем ваше внимание на то, что 10-12.08.2022 г. на территории района будут проводиться обучение для саперов, отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим, в общинах района возможно слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Полтавской области на территории Оржицкой и Лубенской общин два дня подряд будут проводить учебные стрельбы. Жителей просят сохранять спокойствие.

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ВышгородВзрыв