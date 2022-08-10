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Жителі Вишгорода найближчими днями можуть чути вибухи: у чому справа

Фото: жителі Вишгорода найближчими днями можуть чути вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Вишгородському районі під Києвом в найближчі дні, а саме - 10-12 серпня, можуть бути чутні вибухи. Це пов'язано з навчанням саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Вишгородської райдержадміністрації.

"Шановні жителі Вишгородського району, звертаємо вашу увагу на те, що 10-12.08. 2022 р. на території району будуть проводитися навчання для саперів, відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим, в громадах району можливо чутні вибухи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Полтавській області на території Оржицької та Лубенської громад два дні поспіль проводитимуть навчальні стрільби. Жителів просять зберігати спокій.

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ВышгородВибух