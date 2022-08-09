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В Полтавской области будут слышны выстрелы: названа причина

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Полтавская область, Вторник 09 августа 2022 08:27
В Полтавской области будут слышны выстрелы: названа причина Фото: в Полтавской областипройдут учебные стрельбы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Полтавской области на территории Оржицкой и Лубенской общин два дня подряд будут проводить учебные стрельбы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"9 и 10 августа на территории Оржицкой и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал он.

Напомним, ранее в Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа. С 28 июля он действует 23:00 до 05:00.

Кроме того, ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что нарушителей комендантского часа берут "на карандаш" и на них в первую очередь будут смотреть военные комиссары при необходимости призвать в ВСУ.

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