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Жители Венесуэлы столкнулись с дефицитом питьевой воды

Новости » Общество    01.04.2019 - 23:44
Жители Венесуэлы столкнулись с дефицитом питьевой воды
Фото: Николас Мадуро (wikimedia.org)

Миллионы людей столкнулись с нехваткой воды

Миллионы венесуэльцев столкнулись с нехваткой питьевой воды на фоне массовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Без электричества насосные станции не могут работать, поэтому водоснабжение ограничено.

Так, президент Николас Мадуро объявил нормирование электричества и закрытие школ.

Отмечается, что в супермаркетах Каракаса 5-литровая бутылка стоит около 2 долларов, что очень дорого для малообеспеченных семей в Венесуэле.

Люди, несмотря на предупреждения о том, что вода непригодна для питья, выстраиваются в очереди, чтобы запастись.

Тем временем разгневанные венесуэльцы вышли на улицы Каракаса, чтобы выразить протест против прекращения подачи электроэнергии и нехватки воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венесуэле вечером в субботу, 30 марта, произошло четвертое масштабное отключение электричества (блэкаут) за месяц, в результате которого электроэнергия отсутствует в большинстве штатов страны.

C момента предыдущего масштабного отключения электричества в Венесуэле прошло около суток. Венесуэльское правительство считает, что перебои с электроснабжением в стране - результат саботажа со стороны США и оппозиции.

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