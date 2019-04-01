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Жителі Венесуели зіткнулися з дефіцитом питної води

Новини » Суспільство    01.04.2019 - 23:44
Жителі Венесуели зіткнулися з дефіцитом питної води
Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Мільйони людей зіткнулися з нестачею води

Мільйони венесуельців зіткнулися з нестачею питної води на тлі масових відключень електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Без електрики насосні станції не можуть працювати, тому обмежено водопостачання.

Так, президент Ніколас Мадуро оголосив нормування електрики і закриття шкіл.

Наголошується, що в супермаркетах Каракаса 5-літрова пляшка коштує близько 2 доларів, що дуже дорого для малозабезпечених сімей у Венесуелі.

Люди, незважаючи на попередження про те, що вода непридатна для пиття, шикуються в черги, щоб запастися.

Тим часом розгнівані венесуельці вийшли на вулиці Каракаса, щоб висловити протест проти припинення подачі електроенергії і брак води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Венесуелі увечері в суботу, 30 березня, відбулося четверте масштабне відключення електрики (блекаут) за місяць, у результаті якого відсутня електроенергія в більшості штатів країни.

З моменту попереднього масштабного відключення електрики у Венесуелі пройшло близько доби. Венесуельський уряд вважає, що перебої з електропостачанням у країні - результат саботажу з боку США і опозиції.

У Венесуелі стався другий блекаут за добу Венесуельці знову залишилися без електрики
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