В Венесуэле произошел второй блэкаут за сутки

Фото: блэкаут в Венесуэле (bengkulu.antaranews)

Вечером в субботу без электричества остались большинство штатов страны

В Венесуэле вечером в субботу, 30 марта, произошло четвертое масштабное отключение электричества (блэкаут) за месяц, в результате которого электроэнергия отсутствует в большинстве штатов страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

C момента предыдущего масштабного отключения электричества в Венесуэле прошло около суток.

Венесуэльское правительство считает, что перебои с электроснабжением в стране - результат саботажа со стороны США и оппозиции.

Оппозиция называет причиной отключений износ электросетей из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру, плохое их обслуживание и коррупцию.

Отметим, первое масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны, следующий блэкаут, от которого пострадали 16 из 21 штата, произошел 25 марта. Третье масштабное отключение было зафиксировано вечером 29 марта и затронуло Каракас и другие крупные города.

Напомним, Европейский парламент призвал к введению дополнительных санкций в отношении зарубежных государственных венесуэльских активов и выразил поддержку плану Гуайдо по созданию переходного правительства и проведению досрочных президентских выборов.