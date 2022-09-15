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Жители Умани сообщают о взрывах

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Черкассы, Четверг 15 сентября 2022 13:34
Жители Умани сообщают о взрывах Фото: взрывы в Умани Черкасской области 15 сентября
Автор: Наталия Гурковская

В Умани Черкасской области слышны звуки взрывов в четверг, 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

"Жители Умани сообщают о звуке взрывов. Информация проверяется, оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Взрывы были слышны после объявления воздушной тревоги в Черкасской области.

Обновлено. Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что информация о взрывах не подтвердилась.

Как сообщалось, во временно оккупированном Херсоне снова раздаются взрывы 15 сентября.

Также 15 сентября Россия ударила ракетами снова по Кривому Рогу.

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Черкасская область Умань
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