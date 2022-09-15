Жители Умани сообщают о взрывах
В Умани Черкасской области слышны звуки взрывов в четверг, 15 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
"Жители Умани сообщают о звуке взрывов. Информация проверяется, оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Взрывы были слышны после объявления воздушной тревоги в Черкасской области.
Обновлено. Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что информация о взрывах не подтвердилась.
Как сообщалось, во временно оккупированном Херсоне снова раздаются взрывы 15 сентября.
Также 15 сентября Россия ударила ракетами снова по Кривому Рогу.
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