Жители Умани сообщают о взрывах

В Умани Черкасской области слышны звуки взрывов в четверг, 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспильне ".

Обновлено. Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил , что информация о взрывах не подтвердилась.

Взрывы были слышны после объявления воздушной тревоги в Черкасской области.

"Жители Умани сообщают о звуке взрывов. Информация проверяется, оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во временно оккупированном Херсоне снова раздаются взрывы 15 сентября.

Также 15 сентября Россия ударила ракетами снова по Кривому Рогу.

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