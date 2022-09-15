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Мешканці Умані повідомляють про вибухи

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Черкаси, Четвер 15 вересня 2022 13:34
Мешканці Умані повідомляють про вибухи Фото: вибухи в Умані Черкаської області 15 вересня
Автор: Наталія Гурковська

В Умані Черкаської області чути звуки вибухів у четвер, 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Жителі Умані повідомляють про звук вибухів. Інформація перевіряється, залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Вибухи було чутно після оголошення повітряної тривоги в Черкаській області.

Оновлено. Керівник Черкаської ОВА Ігор табурець повідомив, що інформація про вибухи не підтвердилась.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Херсоні знову лунають вибухи 15 вересня.

Також 15 вересня Росія вдарила знову ракетами по Кривому Рогу.

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Черкасская область Умань
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