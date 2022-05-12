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Жители трех районов Киева могут остаться без света из-за непогоды

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Киев, Четверг 12 мая 2022 22:08
Жители трех районов Киева могут остаться без света из-за непогоды Фото: в столице три района могут остаться без света (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

У жителей трех районов столицы из-за непогоды может отсутствовать свет. Сейчас резервно запитано большинство клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Из-за непогоды - дождя и шквального ветра отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

По сообщению компании-электропоставщика, в 20:45 удалось резервно запитать большинство клиентов, еще 19 тысяч остаются обесточенными.

Киевлян просят помнить о правилах безопасности-не приближаться к оборванным проводам.

Ранее мы сообщали, 12 мая синоптики объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается в Киеве, западных, северных и частично центральных регионах.

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