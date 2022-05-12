Мешканці трьох районів Києва можуть залишитися без світла через негоду
У мешканців трьох районів столиці через негоду може бути відсутнє світло. Наразі резервно заживлено більшість клієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Через негоду - дощ та шквальний вітер відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів столиці в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.
За повідомленням компанії-електропостачальника, о 20:45 вдалося резервно заживити більшість клієнтів, ще 19 тисяч залишаються знеструмленими.
Киян просять пам’ятати про правила безпеки – не наближатися до обірваних проводів.
Раніше ми повідомляли, 12 травня синоптики оголосили штормове попередження. Негода очікується в Києві, західних, північних та частково центральних регіонах.
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