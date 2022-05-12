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Мешканці трьох районів Києва можуть залишитися без світла через негоду

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Київ, Четвер 12 травня 2022 22:08
Мешканці трьох районів Києва можуть залишитися без світла через негоду Фото: у столиці три райони можуть залишитися без світла (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У мешканців трьох районів столиці через негоду може бути відсутнє світло. Наразі резервно заживлено більшість клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Через негоду - дощ та шквальний вітер відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів столиці в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

За повідомленням компанії-електропостачальника, о 20:45 вдалося резервно заживити більшість клієнтів, ще 19 тисяч залишаються знеструмленими.

Киян просять пам’ятати про правила безпеки – не наближатися до обірваних проводів.

Раніше ми повідомляли, 12 травня синоптики оголосили штормове попередження. Негода очікується в Києві, західних, північних та частково центральних регіонах.

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