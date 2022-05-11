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Гроза накроет и Киев. В Украине объявлено штормовое предупреждение

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Киев, Среда 11 мая 2022 15:58
Гроза накроет и Киев. В Украине объявлено штормовое предупреждение Фото: в Киеве и ряде областей объявлено штормовое предупреждение на 12 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине на завтра, 12 мая синоптики объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается в Киеве, западных, северных и частично центральных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По Украине

По данным синоптиков, завтра днем в западных, северных и Винницкой областях кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, но днем порывы ожидаются до 15-20 м/с.

Температура ночью в среднем +5 +10 градусов, на западе до +10 +13, а днем +23 +28, в восточных и юго-восточных областях ночью +6 +9, днем +19 +24. При этом на севере ночью до +6 +11, днем столбики термометра покажут +24 +27.

Гроза накроет и Киев. В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Киеве

12 мая в столице ночью без осадков, впрочем, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, а днем порывы ветра 15-20 м/сек. Ночью температура воздуха составит +8 +10 градусов, а днем +23 +28.

Напомним, сегодня в Украине погода будет преимущественно сухой. Днем местами воздух прогреется до +23.

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