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Жителі світу назвали способи захисту від війни, Україна серед усіх - виняток

Україна, Понеділок 12 травня 2025 14:15
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Жителі світу назвали способи захисту від війни, Україна серед усіх - виняток Фото: українці хочуть ядерну бомбу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Майже у всіх страхах світу люди кажуть, що найкращий спосіб захисту від іноземних загроз - це зміцнення міжнародних партнерств. Україна - виняток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Індекс сприйняття демократії", фонду "Альянс демократій".

Україна - одна з двох країн світу, де більшість жителів вважають збереження або розвиток ядерної зброї як засобу стримування найважливішим пріоритетом. Друга - Ямайка.

"Зміцнення альянсів" є головним пріоритетом у 87 зі 100 країн, часто з великим відривом. Навіть у країнах із високим сприйняттям загрози громадськість віддає перевагу обороні за рахунок альянсів, а не за рахунок збільшення витрат на оборону, ядерного стримування і, тим більше, обов'язкової військової служби.

Жодна з опитаних країн не вважає обов'язкову військову службу найпріоритетнішим напрямком.

До небагатьох винятків належать такі країни, як Китай, Польща і Туреччина, де на першому місці стоїть зміцнення національної військової могутності.

Жителі світу назвали способи захисту від війни, Україна серед усіх - виняток

Більшість людей у всьому світі не дуже стурбовані можливістю нападу з боку іншої країни. Найвищий рівень занепокоєння спостерігається в місцях з активним або нещодавнім конфліктом, включно з Україною, Грузією і Демократичною Республікою Конго, а також у деяких частинах Близького Сходу, Південної Азії та країнах Африки на південь від Сахари.

Навпаки, у Сполучених Штатах і Китаї, а також у країнах Північної Європи, таких як Швеція, Фінляндія і Норвегія, рівень занепокоєння помітно нижчий.

Жителі світу назвали способи захисту від війни, Україна серед усіх - виняток

Дослідження "Індекс сприйняття демократії" було проведене в період з 9 по 23 квітня дослідницькою компанією Nira Data. Замовник дослідження - Фонд "Альянс демократій". Було опитано 111 тисяч респондентів у 100 країнах світу.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року видання The Times повідомляло, що Україна може створити ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США скоротять допомогу.

За даними опитування КМІС, українці загалом підтримують відновлення ядерної зброї, від якої Україна відмовилася 30 років тому за Будапештським меморандумом.

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