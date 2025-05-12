Жителі світу назвали способи захисту від війни, Україна серед усіх - виняток

Майже у всіх страхах світу люди кажуть, що найкращий спосіб захисту від іноземних загроз - це зміцнення міжнародних партнерств. Україна - виняток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Індекс сприйняття демократії ", фонду "Альянс демократій".

Україна - одна з двох країн світу, де більшість жителів вважають збереження або розвиток ядерної зброї як засобу стримування найважливішим пріоритетом. Друга - Ямайка.

"Зміцнення альянсів" є головним пріоритетом у 87 зі 100 країн, часто з великим відривом. Навіть у країнах із високим сприйняттям загрози громадськість віддає перевагу обороні за рахунок альянсів, а не за рахунок збільшення витрат на оборону, ядерного стримування і, тим більше, обов'язкової військової служби.

Жодна з опитаних країн не вважає обов'язкову військову службу найпріоритетнішим напрямком.

До небагатьох винятків належать такі країни, як Китай, Польща і Туреччина, де на першому місці стоїть зміцнення національної військової могутності.

Більшість людей у всьому світі не дуже стурбовані можливістю нападу з боку іншої країни. Найвищий рівень занепокоєння спостерігається в місцях з активним або нещодавнім конфліктом, включно з Україною, Грузією і Демократичною Республікою Конго, а також у деяких частинах Близького Сходу, Південної Азії та країнах Африки на південь від Сахари.

Навпаки, у Сполучених Штатах і Китаї, а також у країнах Північної Європи, таких як Швеція, Фінляндія і Норвегія, рівень занепокоєння помітно нижчий.

Дослідження "Індекс сприйняття демократії" було проведене в період з 9 по 23 квітня дослідницькою компанією Nira Data. Замовник дослідження - Фонд "Альянс демократій". Було опитано 111 тисяч респондентів у 100 країнах світу.