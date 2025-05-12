ua en ru
Пн, 12 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жители мира назвали способы защиты от войны, Украина среди всех - исключение

Украина, Понедельник 12 мая 2025 14:15
UA EN RU
Жители мира назвали способы защиты от войны, Украина среди всех - исключение Фото: украинцы хотят ядерную бомбу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Почти во всех странах мира люди говорят, что лучший способ защиты от иностранных угроз - это укрепление международных партнерств. Украина - исключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Индекс восприятия демократии", фонда "Альянс демократий".

Украина - одна из двух стран мира, где большинство жителей считают сохранение или развитие ядерного оружия в качестве средства сдерживания самым важным приоритетом. Вторая - Ямайка.

"Укрепление альянсов" является главным приоритетом в 87 из 100 стран, часто с большим отрывом. Даже в странах с высоким восприятием угрозы общественность предпочитает оборону за счет союзы, а не за счет увеличения расходов на оборону, ядерного сдерживания и, тем более, обязательной военной службы.

Ни одна из опрошенных стран не считает обязательную военную службу самым приоритетным направлением.

К немногим исключениям относятся такие страны, как Китай, Польша и Турция, где на первом месте стоит укрепление национальной военной мощи.

Жители мира назвали способы защиты от войны, Украина среди всех - исключение

Большинство людей во всем мире не очень обеспокоены возможностью нападения со стороны другой страны. Самый высокий уровень беспокойства наблюдается в местах с активным или недавним конфликтом, включая Украину, Грузию и Демократическую Республику Конго, а также в некоторых частях Ближнего Востока, Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары.

Напротив, в Соединенных Штатах и Китае, а также в странах Северной Европы, таких как Швеция, Финляндия и Норвегия, уровень беспокойства заметно ниже.

Жители мира назвали способы защиты от войны, Украина среди всех - исключение

Исследование "Индекс восприятия демократии" было проведено в период с 9 по 23 апреля исследовательской компанией Nira Data. Заказчик исследования - Фонд "Альянс демократий". Было опрошено 111 тысяч респондентов в 100 странах мира.

Напомним, в ноябре 2024 года издание The Times сообщало, что Украина может создать ядерную бомбу за несколько месяцев, если США сократят помощь.

По данным опроса КМИС, украинцы в целом поддерживают восстановление ядерного оружия, от которого Украина отказалась 30 лет назад по Будапештскому меморандуму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
До 4 месяцев блокировки: польские перевозчики готовят протесты на границе с Украиной
До 4 месяцев блокировки: польские перевозчики готовят протесты на границе с Украиной
DAILY
Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса