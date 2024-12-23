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Соціологи з'ясували, як українці ставляться до відновлення ядерної зброї

Україна, Понеділок 23 грудня 2024 10:48
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Соціологи з'ясували, як українці ставляться до відновлення ядерної зброї Фото: відновлення ядерної зброї підтримують 73% українців (MNS.GOV.UA)
Автор: Олександр Білоус

Українці в цілому підтримують відновлення ядерної зброї, від якої Україна відмовилася 30 років тому за Будапештським меморандумом. Але є побоювання втрати підтримки Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Соціологи сформулювали три різні запитання про відновлення ядерної зброї: без додаткової позитивної чи негативної інформації; за умови втрати підтримки і впровадження санкцій від Заходу; із втратою підтримки Заходу, але з умовою, що Україна має достатньо ресурсів протриматися, поки ядерна зброя не буде розроблена.

Соціологи з'ясували, як українці ставляться до відновлення ядерної зброї

У цілому 73% прихильно ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї. Не підтримують -20% (і ще 7% мають невизначені погляди).

У разі втрати підтримки і санкції від Заходу прихильне ставлення до відновлення ядерної зброї знижується до 46%, а частка тих, хто не підтримає таку ініціативу, зростає до 44% (і решта 10% мають невизначені погляди).

Проте якщо Україна має достатньо ресурсів протриматися до моменту отримання ядерної зброї, то 58% готові були би піти на втрату підтримки Заходу з метою отримання ядерної зброї. Не підтримали би рішення отримати ядерну зброю за такого сценарію - 33% (і решта 8% мають невизначені погляди).

Ставлення 1994 року

Соціологи КМІС нагадували, що у середині 1994 року 50% українців вважали, що Україна має стати без’ядерною державою, а за володіння ядерною зброєю виступали 30%. Решта 20% мали невизначені погляди.

Соціологи з'ясували, як українці ставляться до відновлення ядерної зброї

Причому на той період (1994 рік) питання ядерної зброї у свідомості українців значно поступалося за актуальністю іншим питанням. На запитання, які проблеми найбільше турбують українців, лише 5% до топ-проблем зараховувати питання ядерної зброї.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.

Нагадаємо, в листопаді видання The Times повідомляло, що Україна може створити ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США скоротять допомогу.

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Ядерна зброя
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