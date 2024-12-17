Жителі Словʼянська можуть залишитися без опалення: в чому причина

"У зв’язку з тривалою відсутністю водопостачання в окремих районах міста суттєво збільшився несанкціонований розбір води з системи опалення, що може призвести до аварійної зупинки котелень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не зважаючи на посилене підживлення мережі, рівень води поступово знижується. Якщо мешканці міста і надалі продовжать зливати воду з батарей, котельні будуть зупинені до подальшого відновлення водопостачання.

Підприємство "Слов’янськтепломережа" закликає не використовувати воду з системи опалення. Згідно зі статтею 31 закону України № 2633-IV "Про теплопостачання", за такі дії передбачається штраф у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.