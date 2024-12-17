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Жителі Словʼянська можуть залишитися без опалення: в чому причина

Фото: Жителі Словʼянська можуть залишитися без опалення (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Жителі Слов’янська залишилися без водопостачання. Окрім цього, у місті можуть аварійно зупинити роботу котелень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Слов’янської міської військової адміністрації.

"У зв’язку з тривалою відсутністю водопостачання в окремих районах міста суттєво збільшився несанкціонований розбір води з системи опалення, що може призвести до аварійної зупинки котелень", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що не зважаючи на посилене підживлення мережі, рівень води поступово знижується. Якщо мешканці міста і надалі продовжать зливати воду з батарей, котельні будуть зупинені до подальшого відновлення водопостачання.

Підприємство "Слов’янськтепломережа" закликає не використовувати воду з системи опалення. Згідно зі статтею 31 закону України № 2633-IV "Про теплопостачання", за такі дії передбачається штраф у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Нагадаємо, 12 грудня, на півночі Донецької області тимчасово зупинили подачу води. Зокрема, у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Така ситуація склалась через те, що на Другому Донецькому водогоні розпочалися ремонтні роботи.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі зірвали опалювальний сезон. За фактом зриву відкрито кримінальне провадження.

Наразі у Кривому Розі без тепла залишаються 443 житлових будинків, з них 245 - опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 - тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія.

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Опалювальный сезон