Частина Донецької області залишилась без води: що відомо

У четвер, 12 грудня, на півночі Донецької області тимчасово зупинено подачу води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна у Facebook.

"Щойно ремонт буде завершено, водопостачання буде відновлене у повному обсязі", - наголосив Філашкін.

Така ситуація склалась через те, що на Другому Донецькому водогоні розпочалися ремонтні роботи.

Згідно з інформацією очільника ОВА, сьогодні (12 грудня) водопостачання обмежене до міст:

Нагадаємо, що Другий Донецький водогін є однією з основних водогінних мереж у регіоні та відіграє важливу роль у забезпеченні населення питною водою (адже перекачує питну воду в маловодні регіони Донецької області).

Воду від Другого Донецького водогону отримують низка міст (основні з яких - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка й Костянтинівка) із прилеглими до них населеними пунктами.

Так, наприкінці жовтня мешканці міста Костянтинівка Донецької області вже залишались без води через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі.

У листопаді повідомлялось, що в деяких містах Донецької області скоротять подачу води.

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