Жители Славянска могут остаться без отопления: в чем причина

"В связи с длительным отсутствием водоснабжения в отдельных районах города существенно увеличился несанкционированный разбор воды из системы отопления, что может привести к аварийной остановке котельных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на усиленную подпитку сети, уровень воды постепенно снижается. Если жители города и в дальнейшем продолжат сливать воду из батарей, котельные будут остановлены до дальнейшего восстановления водоснабжения.

Предприятие "Славянсктеплосеть" призывает не использовать воду из системы отопления. Согласно статье 31 закона Украины № 2633-IV "О теплоснабжении", за такие действия предусматривается штраф в размере до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.