Жителі Росії значною мірою втратили інтерес до війни з Україною

Війна з Україною залишається головною подією, яку цікавить жителів Росії. Проте інтерес до неї впав із 75% до 17%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного " Левада-центру ".

Найбільш згадуваними подіями у квітні 2023 року залишаються ті, які пов'язані зі "спецоперацією" (як на території Росії називають війну) - 17%.

При цьому частка таких відповідей продовжує знижуватися: у березні 2022 року вона запам'яталася 75% респондентів, у квітні – 63%, у травні – 42%, у липні – 32%, у серпні – 34%, у вересні – 35%, у жовтні – 36%, у листопаді – 47%, у грудні – 30%, у січні 2023 року – 31%, у лютому – 25%, у березні – 19%.

Крім цього, у квітні респонденти говорили про свята (8%), а також про падіння бомби на Білгород, різні природні явища та вбивство карного злочинця Владлена Татарського (по 3%).

Опитування "Левада-центру" проведено 20-26 квітня 2023 року серед 1623 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними "Левада-центру", у квітні 2023 року підтримка війни проти України серед росіян зросла до 75%. Однак більшість вважають, що труднощі ще попереду, а понад 60% із тривогою очікують настання ЗСУ, озброєних західною технікою.

Зазначимо, за даними опитування "Левада-Центру", у лютому 2023 року 63% жителів Росії були впевнені, що війна проти України триває успішно.