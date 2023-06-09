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Жителі Росії однаково ненавидять Україну, США та ЄС і хочуть відносин з Китаєм та Іраном

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Москва, П'ятниця 09 червня 2023 11:25
Жителі Росії однаково ненавидять Україну, США та ЄС і хочуть відносин з Китаєм та Іраном Фото: жителі Росії хочуть дружити з Китаєм та Іраном (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Щодо США, ЄС та України серед росіян переважають негативні оцінки, частка яких незначно зросла за останні місяці. Позитивні оцінки переважають щодо Китаю та Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

Респондентам було запропоновано оцінити своє ставлення до країн із наступного списку: США, ЄС, Україна, Китай, Іран.

До США негативно ставляться 77% росіян, до України 74%, до Євросоюзу - 72%. Найкраще піддані Путіна відносяться до Китаю (87%) та Ірану (69%).

Жителі Росії однаково ненавидять Україну, США та ЄС і хочуть відносин з Китаєм та Іраном

Жителі Росії продовжують вважати окуповану Білорусь найбільш дружньою країною: цієї думки дотримуються 77% (2022 року - 72%). Друге місце стійко займає КНР: її вважають дружньою 58% (2022 року - 50%). На третьому місці - вийшла Індія, показавши значне зростання - з 21% до 31% і обігнавши Казахстан: його дружнім бачать 26% респондентів (2022 року - 28%).

Жителі Росії однаково ненавидять Україну, США та ЄС і хочуть відносин з Китаєм та Іраном

Опитування "Левада-центру" проведено 25 – 31 травня 2023 року серед 1603 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

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