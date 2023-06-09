Жителі Росії однаково ненавидять Україну, США та ЄС і хочуть відносин з Китаєм та Іраном
Щодо США, ЄС та України серед росіян переважають негативні оцінки, частка яких незначно зросла за останні місяці. Позитивні оцінки переважають щодо Китаю та Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".
Респондентам було запропоновано оцінити своє ставлення до країн із наступного списку: США, ЄС, Україна, Китай, Іран.
До США негативно ставляться 77% росіян, до України 74%, до Євросоюзу - 72%. Найкраще піддані Путіна відносяться до Китаю (87%) та Ірану (69%).
Жителі Росії продовжують вважати окуповану Білорусь найбільш дружньою країною: цієї думки дотримуються 77% (2022 року - 72%). Друге місце стійко займає КНР: її вважають дружньою 58% (2022 року - 50%). На третьому місці - вийшла Індія, показавши значне зростання - з 21% до 31% і обігнавши Казахстан: його дружнім бачать 26% респондентів (2022 року - 28%).
Опитування "Левада-центру" проведено 25 – 31 травня 2023 року серед 1603 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.
Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.
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