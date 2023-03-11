Жителі Росії ненавидять США більше, ніж Україну та Євросоюз

За даними опитування, у березні 2023 року ставлення російських громадян до США залишається переважно негативним. Частка позитивних оцінок становила у лютому 14% (у листопаді 2022 року - 18%) опитаних, негативних - 73% (як і у листопаді).

Частка позитивних оцінок щодо України продовжує знижуватися: 17% опитаних ставляться добре (у листопаді - 20%), 69% - погано (у листопаді - 70%).

Ставлення до Європейського Союзу також залишається негативним. 18% (у листопаді - 21%) респондентів ставляться до ЄС добре, погано - 69% (у листопаді – 68%).