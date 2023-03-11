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Жители России ненавидят США больше, чем Украину и Евросоюз

Фото: жители России ненавидят Украину почти так же сильно, как США (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Среди жителей России преобладают негативные оценки в отношении США, Европейского Союза и Украины. Положительные оценки характерны для Китая, Индии и Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

По данным опроса, в марте 2023 года отношение российских граждан к США остается преимущественно негативным. Доля положительных оценок составила в феврале 14% (в ноябре 2022 года - 18%) опрошенных, отрицательных - 73% (как и в ноябре).

Доля положительных оценок в отношении Украины продолжает снижаться: 17% опрошенных относятся хорошо (в ноябре - 20%), 69% - плохо (в ноябре - 70%).

Отношение к Европейскому Союзу также продолжает оставаться негативным. 18% (в ноябре - 21%) респондентов относятся к ЕС хорошо, плохо - 69% (в ноябре - 68%).

Опрос "Левада-центра" проведен 21-28 февраля 2023 года среди 1626 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", почти 80% жителей России поддерживают войну против Украины, а большинство считает ее успешной.

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