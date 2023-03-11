Жители России ненавидят США больше, чем Украину и Евросоюз

По данным опроса, в марте 2023 года отношение российских граждан к США остается преимущественно негативным. Доля положительных оценок составила в феврале 14% (в ноябре 2022 года - 18%) опрошенных, отрицательных - 73% (как и в ноябре).

Доля положительных оценок в отношении Украины продолжает снижаться: 17% опрошенных относятся хорошо (в ноябре - 20%), 69% - плохо (в ноябре - 70%).

Отношение к Европейскому Союзу также продолжает оставаться негативным. 18% (в ноябре - 21%) респондентов относятся к ЕС хорошо, плохо - 69% (в ноябре - 68%).