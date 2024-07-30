Жители прифронтовых территорий смогут бесплатно заготавливать дрова на зиму: какие условия

Жители прифронтовых территорий смогут бесплатно заготавливать древесину для бытовых нужд. О возможности самостоятельной лесозаготовки будут информировать местные военные администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на заявление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сегодня, 30 июля, правительство приняло решение, согласно которому жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, смогут бесплатно заготовлять топливную древесину для бытовых нужд. Речь идет о порубочных остатках, которые остаются после вырубки.

"Соответствующее решение при условии, что пребывание на соответствующих лесных участках будет безопасно. Информирование населения о возможности самостоятельной лесозаготовки будут проводить местные военные администрации (органы местного самоуправления)", - пояснили в министерстве.

Данная норма будет действовать во время действия правового режима военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения или отмены.