Жители Японии провели минуту молчания в память о жертвах атомной бомбардировки Нагасаки

Минута молчания была объявлена в Японии в 11:02 по местному времени (05:02 по Киеву) - именно в этот момент 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29.

Мэр города Томихиса Тауэ на траурной церемонии призвал власти России и США к дальнейшему сокращению их запасов ядерного оружия.

"Я хочу обратиться к лидерам государств, обладающих ядерным оружием. Необходимо признать тот факт, что концепция ядерного сдерживания повышает напряженность в мире. Для полноценного продвижения процесса ядерного разоружения на следующей обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) я в первую очередь призываю власти России и США к мерам по дальнейшему сокращению их запасов этого вида вооружений", - подчеркнул мэр Нагасаки.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. В момент взрыва погибли 70 тысяч жителей, город был практически стерт с лица Земли.

За минувший год в памятные книги было добавлено около 3 тысяч имен умерших "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки), а общее число жертв бомбардировки достигло 189 тыс.