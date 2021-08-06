В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Жители Японии в пятницу почтили минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США 76 лет назад. Мемориальная церемония по случаю этой трагической даты проходит в Парке Мира в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Минута молчания была объявлена по всей стране в 08:15 по местному времени (02:15 по Киеву) - точно в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 года.

Отсчет ее по традиции ведется ударами колокола. Затем мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи зачитает декларацию мира. Также с речью выступит премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Из-за ситуации с коронавирусом памятные мероприятия проходят в усеченном формате.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки - единственные в истории человечества примеры боевого использования ядерного оружия. Они были осуществлены вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны. Официально, целью бомбардировок было ускорение капитуляции Японии.

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса сбросил на японский город Хиросима атомную бомбу Little Boy эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила. Три дня спустя, 9 августа 1945, атомная бомба Fat Man была сброшена на город Нагасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 Bockscar. Общее количество погибших составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек - в Нагасаки.

15 августа 1945 года Япония объявила о своей капитуляции. Акт о капитуляции, формально закончивший Вторую мировую войну, был подписан 2 сентября 1945 года.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в госпиталях от полученных ран и облучения.